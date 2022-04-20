ماكرون يتهم لوبان بالاقتراض من بنك روسي.. ومنافسته: أنا حرة ومستقلة

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهاما صريحا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقررة الأحد المقبل، ماريان لوبان، بأنها مرتبطة بروسيا والرئيس الروسي بوتين، متهما إياها بأنها أخذت قرضا من بنك روسي ولم تسدده، وهو ما ردت عليه لوبان مؤكدة أنها امرأة حرة، وأنها تسدد القرض.

ماكرون لمنافسته: أنت مرتبطة ببوتين ولا تتعاملين من موقف القوي مع روسيا

وقال ماكرون لـ لوبان خلال أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة: أنت مرتبطة بالقوى الروسية وبوتين، واعترفت بضم شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014 ، وقمت بإبرام قرض من مصرف روسي، ولا تتعاملين من موقف القوي مع روسيا.

وفي المقابل، ردت لوبان، قائلة: أنت تدرك أنني امرأة حرة مستقلة، ما تقوله خطأ.. كنت أدعم أوكرانيا لتكون دولة مستقلة لا تنحاز إلى روسيا ولا الولايات المتحدة، وأنت استضفت بوتين في مصيف الرئيس، وقصر الضيافة، وقلت إن روسيا يجب أن تعود لأحضان أوروبا.

لوبان: لا أسمح لك أن تقول إنني لا أسدد قرضي

وأضافت لوبان: ما ذكرته عن تمويل حزبي خاطئ، بعض البنوك الفرنسية كانت تنتقي المرشحين، وذلك في معرض تفسيرها للجوئها لبنك روسي.

فيما رد ماكرون قائلا: أنت اقترضت هذا القرض في 2015، وإلى الآن لم تسددي هذا القرض، مشيرا كذلك إلى أن مرشحين قريبين من أفكار لوبان أخذوا قروضا من مصارف فرنسية.

وقالت لوبان: القرض يتطلب سداده وقتا طويلا، وهذا يخضع لديوان التدقيق في نزاهة الانتخابات.. ولا أسمح لك أن تقول إنني لا أسدد قرضي.. والسداد يستغرق وقتا، وأنا مرتبطة بسداد القرض.