موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة سوهاج

تعد صلاة العيد فرحة منتظرة لصائمي شهر رمضان حيث يفرح الصائم بالعيد وبالإفطار ويبدأ العيد بالصلاة، وتقدم «الوطن» خدمة معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة سوهاج ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في سوهاج

وتقام صلاة عيد الفطر المبارك في سوهاج في تمام الساعة 5 و40 دقيقة صباحا، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أن صلاة عيد الفطر المبارك تقام في محافظة سوهاج في 6855 مسجدا، وهي المساجد التي تؤدى بها صلاة الجمعة، بينما تقام 23 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مراكز محافظة سوهاج.

ضوابط وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارك 2022

ويلتزم المصلون في صلاة عيد الفطر المبارك بضوابط وزارة الأوقاف المصرية، وهي ألا تزيد الخطبة عن 10 دقائق وأن تكون خطبة العيد موحدة، وكذلك فتح المساجد قبلها بنصف ساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، وأن يسمح للنساء بالصلاة في مصلى السيدات الذى يسمح به إقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة من التباعد وارتداء الكمامة والصلاة على مصلى خاص بكل مواطن.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك يمتد بعد الشروق

جدير بالذكر أن موعد صلاة عيد الفطر تبدأ شرعا بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح بالسماء أي ما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريبا بعد موعد شروق الشمس في أول أيام عيد الفطر المبارك، ويمتد وقت تأديتها حتى موعد أذان الظهر، ويمكن تأديتها فردا إذا تعذر ذلك جماعة.

صلاة العيد في سوهاج فرصة لصلة الرحم وتوزيع العيدية

وتعد صلاة العيد من المناسبات التي يلتقى بها الأقارب في محافظة سوهاج، ويقوم الكبار بتوزيع الحلوى على الصغار عقب الصلاة وكذلك توزيع العيدية.