خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع سعر النفط: البرميل سيصل إلى 120 دولارا

قال المحلل الاقتصادي، عاصم منصور، إنه يتم استثناء قطاع الطاقة والنفط من العقوبات على روسيا، وكذلك المعاملات المالية الخاصة بشركات النفط، حرصا على عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مبينا أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي منخفضة مع وجود نقص في المعروض وقلة الطلب المتوقع هذا العام.

توقعات بارتفاع سعر البرميل

وأضاف «منصور»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن وصول أسعار برميل النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد لن يكون في مصلحة أحد حتى دول الخليج أو الدول المصدرة للنفط بشكل عام بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي ووجود قطاع النفط الصخري الذي يؤثر على النفط العادي.

صعوبة تغيير الاعتماد على نفط غير روسي بشكل عاجل

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن شركات الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل في النفط الصخري هدفها الربح وليس تقليل سعر النفط العادي، ولكن تدخل النفط الصخري سيعمل على الحد من رفع السعر، محذرا أن فرض أي عقوبات على القطاع النفطي سترفع سعر برميل البترول، لافتا إلى أنه يتوقع ارتفاع السعر ليصل البرميل إلى 120 دولارا على الأكثر.

وأكد أن ألمانيا تحاول الاعتماد على دول أوروبية بدلا من الاعتماد على الغاز الروسي ولكن الأمر مكلف، وهذا التحول سيستغرق عدة سنوات، موضحا أن استخدام الطاقة النظيفة بكثرة أدى إلى تقليل الاعتماد على النفط مما قلل من إنتاجه ولكن حاليا هناك طلب عليه وسط معروض قليل وهذا سيؤثر على الأسعار.