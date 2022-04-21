أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 فلكيًا، وأنه وفقًا للحسابات الفلكية سيكون شهر رمضان المبارك 30 يومًا، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو المُقبل 2022، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك من محافظة إلى أخرى حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، وموعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس سيكون في تمام الساعة 5:31 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة السويس

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2022، ولذلك يبحث المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة السويس، عبر محرك البحث «جوجل» إذ لم يتبق سوى 10 أيام فقط على انتهاء شهر رمضان، وبدأت الأسر استعدادتها المختلفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بإعداد الكعك والبسكويت وتجهيز ملابس العيد للأطفال.

و تستعرض «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة السويس، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها في كل مكان، حيث تكون صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:31 وفقا للهيئة العامة للمساحة وبحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

ووضعت وزارة الأوقاف عدة شروط وضوابط لصلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المختلفة والتي جاءت كالتالي:

- الالتزام بخطبة عيد الفطرالموحدة في النص والمضمون، على ألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.

- مراعاة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال أداء صلاة عبد الفطر المبارك.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أقصى تقدير وغلقه بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق

- فتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح فيها أثناء صلاة الجمعة أو صلاة القيام.