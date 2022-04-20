«لمة رمضان».. أماكن الإفطار في مطاعم دمياط بأسعار تبدأ من 45 جنيها

مع انتصاف شهر رمضان وكثرة العزومات والخروجات مع الأصدقاء لتناول الإفطار في الخارج، تقدم المطاعم الخاصة بالمشويات والمندي والأكل الشرقي وكذلك المأكولات الغربية والسورية عروضًا في دمياط، لقضاء أوقات مميزة مليئة بروحانيات شهر رمضان المبارك.

وفي هذا التقرير تقدم «الوطن» أماكن الإفطار في محافظة دمياط بأسعار قليلة في بعض المطاعم التي يمكنك زيارتها، خاصة أن الكثير من المواطنين يبحثون عن أماكن للإفطار بأسعار مناسبة.

مطعم الكيلاني

يعد من مطاعم المشويات في دمياط، مقره الرئيسي شارع فكري زاهر، ولديه فرع في السوق العمومية برأس البر، ويقدم كل الوجبات الشرقية من مشويات اللحوم موزة بالفتة وضاني وكباب وكفتة والبط والديك الرومي والحمام المحشي والخروف المشوي.

ويدخل «الكيلاني»، السباقى الرمضاني لجذب الزبائن من خلال وجبات الاختيار والكبير أوي، ويقدم عروض الاختيار 4 وهي وجبات بقيمة 45 جنيها، وجبة «الاختيار 1» عبارة عن طبق لحم بالخضار المشكل وأرز بسمتي وبطاطس وسلطة وطحينة وخبز، و«الاختيار 2» وجبة عبارة عن قطعتين كفتة وقطعتين دجاج وأرز بسمتي وبطاطس وسلطة وطحينة وخبز، و«الاختيار 3» وجبة عبارة عن 3 قطع كفتة وأرز بسمتي وبطاطس وسلطة وطحينة وخبز، و«الاختيار 4» عبارة عن سمان وأرز بسمتي وبطاطس وخضار وسلطة وطحينة وخبز.

مطعم أبو خالد

مطعم أبو خالد من مطاعم المشويات والمأكولات الشرقية في رأس البر، يقدم صينية البط المحشي بورق العنب والديك الرومي والحمام والكباب والكفتة والطرب وباقي المشويات اللذيذة، ويتمتع بشهرة كبيرة وجودة عالية ويقدم وجبات دجاج وكفتة بقيمة 45 جنيهًا ووجبة دجاج مشوي بسعر 110 جنيهات.

مطعم العم ميكو

مطعم حديث ولكنه لاقى إقبالًا كبيرًا بسبب الوجبات التي يقدمها من مشويات المندي المطهي بالتنور على الحطب تحت الأرض والمشاوي المصرية بأجود قطعيات اللحوم البلدي.

ويقع المطعم بشارع وزير بمدينة دمياط، ويقدم وجبات ربع مشوى مندي + كفتة بسعر 70 جنيهًا

مطعم خيال

يقدم مطعم خيال مجموعة من الأطعمة الشرقية والغربية، من بينها المشويات، كما يقدم مجموعة كبيرة من الوجبات تبدأ من 50 إلى 80 جنيها والسندويتشات بسعر 40 جنيها، ويوجد Kid's area ولذلك يمكنك اصطحاب الأطفال من أجل قضاء بعض الوقت بها بعد تناول الطعام أو قبله.

مطعم أبو صالح

يمكنك الاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وتناول العديد من الأكلات والأصناف المختلفة، بسعر يبدأ من 100 جنيه، والمطعم بشارع الكفراوي بمدينة دمياط الجديدة.

مطعم XYZ

ويقدم وجبات سريعة وخفيفة ومميزة، منها تبدأ من 65 جنيها، وهناك وجبات كبيرة منها صينية العيلة بقيمة 350 جنيهًا مكونة من دجاجة روستو و4 صدور مشوية و4 صابع كفتة و8 قطع شيش طاووق و4 سمبوسك وأرز بسمتي وبطاطس حجم عائلي وسلطة ثومية وخبز.

كما يقدم المطعم وجبة دجاج روستو بقيمة 145 جنيهًا مكونة من دجاجة روستو وأرز بسمتي وبطاطس عائلي وسلطة وثومية وخبز المطعم يقع على كورنيش النيل بدمياط.

sea dor

هو مطعم للأكلات الشرقية والغربية، ويتميز بأنه يقع على البحر مباشرة بمدينة رأس البر، ويمكنك من الاستمتاع بالغروب والهواء من جميع النواحي، ويوجد به العديد من الأصناف والأكلات، وهناك وجبات تبدأ من 60 جنيها كما يوجد به وجبة عائلية موفرة بسعر 300 جنيه.

باب الحارة

مطعم متخصص في تقديم المأكولات السورية والشرقية وعدد من الأطباق الغربية المميزة، له فرعين بشارع التحرير بدمياط وشارع البحر بدمياط الجديدة، وأعلن المطعم عن وجبات ميكس السناجل وهي عبارة عن بوكس يحتوي على ميكس توفير بوجبات مميزة واقتصادية بجانب المنيو الرئيسي بأسعار تبدأ من 45 وحتى 82 جنيها.