موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 فلكيا، وأنه وفقا للحسابات الفلكية سيكون شهر رمضان المبارك 30 يوما، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو المقبل 2022، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، ويختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك من محافظة إلي أخرى حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، وموعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة سيكون في الساعة 5:36 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الدقهلية

وتقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة وهو الساعة 5:34 دقيقة، وذلك نظرا لأن كل محافظة تختلف عن الأخرى حسب التوقيت المحلي لكل محافظة وتتقدم الدقهلية عن القاهرة دقيقتين في صلاة عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر

و حسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يختلف مواقيت الصلاة من ‏مدينة إلي آخري حسب موقع كل محافظة الجغرافي فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كل محافظة من محافظات مصر هو كالآتي:

القاهرة 5:36‏

الجيزة 5:37‏

الإسكندرية 5:40‏

بورسعيد 5:30‏

السويس 5:31‏

دمنهور 5:38‏

طنطا 5:36‏

المنصورة 5:34‏

الزقازيق 5:35‏

بنها 5:36‏

العريش 5:25‏

الطور 5:30‏

سانت كاترين 5:28‏

طابا 5:23‏

شرم الشيخ 5:27‏

شبين الكوم 5:37‏

كفر الشيخ 5:36‏

الفيوم 5:39‏

بنى سويف 5:38‏

المنيا 5:41‏

أسيوط 5:41‏

سوهاج 5:40‏

قنا 5:36‏

أسوان 5:38‏

الإسماعيلية 5:31‏

دمياط 5:32‏

أبو سمبل 5:46‏

مرسى مطروح 5:50‏

الغردقة 5:30‏

الخارجة 5:47‏

السلوم 5:58‏

نويبع 5:24‏

حلايب 5:26‏

شلاتين 5:29‏