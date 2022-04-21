أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2022 حيث تمر الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان سريعا، فيما بدأت مختلف الأسر الاستعداد لعيد الفطر، بإعداد الكعك والبسكويت وحلوى ومخبوزات العيد، فيما ينتظر الجميع موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 حتى تجتمع أفراد الأسرة الواحدة ويؤدون الصلاة معا في المساجد القريبة من منازلهم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة الفيوم، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنّ موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة الفيوم، سيأتي في تمام الساعة 5:39 حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ووفقا للهيئة العامة للمساحة.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

لم تعلن وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الفطر المبارك فقط، بل حددت أيضا عدة شروط وضوابط صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المختلفة بمحافظة الفيوم، والتي جاءت كالتالي:

- الالتزام بخطبة العيد الموحدة في النص والمضمون

- أن تكون خطبة عيد الفطر 10 دقائق مثل صلاة الجمعة ولا تزيد عن ذلك

- الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أقصى تقدير وغلقه بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق

- فتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح فيها أثناء صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

تجدر الإشارة إلى أنّ رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت في بيان لها، أنّ إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للعاملين في القطاع الحكومي، ستكون مدتها 6 أيام تبدأ من السبت 30 أبريل وتنتهي الخميس 5 مايو، حيث إنّها ستتزامن مع إجازة عيد العمال لتأتي الإجازتان في نفس التوقيت.