القوى العاملة تصرف تعويضا بقيمة مليون جنيه لورثة مصري توفي في حادث بقطر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي في قطر، في الحصول على تعويض وتنفيذ حكم قضائي لصالح ورثة المواطن المصري «أ. ص. ع»، الذي توفي في حادث سير بقطر.

تحويل التعويضات

وقال الوزير، إنّ التعويض بلغ 200 ألف ريال قطري، أي ما يوازي مليون و16 ألف جنيه مصري، وجرى تحويل مبلغ التعويض للحسابات البنكية للورثة في ضوء أشهاد الوراثة.

متابعة مستحقات المصريين في الخارج

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أنّ الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري «أ. ص. ع» الذي توفي في حادث سير بقطر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أنّ المكتب نجح من خلال المتابعة مع وكيل ورثة المواطن «أ. ص. ع»، في تحصيل مبلغ التعويض الصادر به حكم قضائي لصالحهم، وجرى تحويل المبالغ الى الحسابات البنكية للورثة في ضوء اشهاد الوراثة وهم الأب والأم والزوجة و4 أبناء «قصر».