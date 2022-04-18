القوى العاملة تسلم 66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة في بني سويف

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، 66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة ببني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وذلك بحضور أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومحمد أنور، مدير المديرية، وأشرف مرزوق، معاون الوزير، وأحمد معوض، وكيل المديرية.

مصر بكم أجمل

وقال وزير القوى العاملة في كلمته، إنّ الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا ودفعًة كبرى أدت لاستنفار جميع الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

وأكد سعفان، أنّ الوزارة لن تتوقف نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أنّ الوزارة على أتم الاستعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

عقود لذوي القدرات الخاصة

وأوضح الوزير، أنّ المديرية وفرت 66 عقدا لذوي القدرات الخاصة داخل شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة للعمل داخلها، بهدف دمجهم في المجتمع لتأدية دورهم في بناء المجتمع وتحقيق تنميته يدا بيد مع غيرهم من الأصحاء.

وأضاف الوزير، أنّنا نعيش اليوم داخل مجتمع واحد، لتحقيق صالحة يجب أن يكون هدفنا جميعا، خاصة في ظل إطلاق القيادة السياسية 2022 عاما للمجتمع المدني، حتى نحقق مجتمعا مدنيا يتصف بالقوة والصلابة والترابط ، وترك الكلمات البائسة التي تم تصديرها للمجتمع من خارجه، والتي لا تتناسب مع ثقافتنا ولا معتقداتنا الدينية أو الاجتماعية.

بدوره، أشار مدير المديرية، إلى أنّ المديرية قامت في مجال رعاية ذوي القدرات بتسجيل 140 قادر باختلاف، فضلا عن توفير فرص عمل لائقة لـ66 منهم داخل شركات القطاع الخاص والاستثماري حتى يحيوا حياة كريمة، بعد دمجهم داخل المجتمع، مقدما الشكر والتقدير لفريق عمل المديرية على الجهود المبذولة في هذا الملف المهم، ولكل الشركات التي قدمت تلك الفرص لأبنائنا القادرون باختلاف.