عاجل.. إصابة 8 فلسطينيين في اقتحام الاحتلال للمصلى القبلي بالأقصى

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل بإصابة 8 فلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في اقتحام المصلى القبلي من الناحية الغربية بالمسجد.

رصاص مطاطي

ووفقًا لما أفادت به الشبكة، فإن بعض الإصابات في الرقبة والرأس، وذلك بسبب استخدام قوات الاحتلال الرصاص المطاطي بالمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

تصعيد الاحتلال

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس تصعيدًا كاملًا على فلسطين في جميع أنحائها بدأ قبل شهر رمضان المبارك، وذلك في مدينة القدس المحتلة التي شهدت الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعلى الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عديدة وإصابات في صفوف الفلسطينيين، بالإضافة إلى حملات اعتقالات تتم بشكل يومي، أما في قطاع غزة فشهد عدة غارات استهدفت أماكن بالقطار كان آخرها الليلة الماضية، حيث نفذ جيش الاحتلال هجومًا جويًا على القطاع بعد أن دوت إنذارات في منطقة سديروت وإطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.