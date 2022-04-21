9 معايير للإقصاء من برنامج «تكافل وكرامة».. منها «3 رؤوس ماشية»

يواصل مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف الدعم الشهري، لشهر أبريل 2022، لليوم السابع على التوالي، سواء من ماكينات الصرف الآلي atm، أو من مكاتب البريد، وتتابع غرفة العمليات المركزية في الوزارة، صرف الدعم على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنّ قيمة الدعم النقدي الشهري، تزيد عن المليار ونصف المليار جنيه.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، شروط القبول بـ«تكافل وكرامة»، والمعايير التي تتسبب في الرفض، مشيرة إلى أنّ معايير الإقصاء من البرنامج تتمثل فيما يلي:

معايير الرفض من «تكافل وكرامة»

- إذا كان لدى المتقدم أرض زراعية أكبر من فدان.

- إذا كان يدفع مصروفات في مدارس خاصة وتزيد القيمة السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- إذا كان يمتلك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، يتم إقصائه من البرنامج.

- إذا كان لدى المستفيد 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- إذا كان يعمل بالحكومة سواء بتأمين أو دون أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- إذا كان يمتلك سيارة أجرة أو جرار زراعي أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- إذا كان يمتلك عمل خاص أو شخصي.

- إذا كان المتقدم للحصول على الدعم يعمل بالقطاع الخاص سواء كان بتأمين أو دون أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- استبعاد المتقدم للحصول على الدعم النقدي، إذا كان يعمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حتى إذا كانت إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

شرط لأسر مستفيدي «تكافل»

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرار الحصول على الدعم، أن يحضر أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» التعليم بنسبة لا تقل عن 80% شهريا، كما يشترط حضور الأم المستفيدة 3 جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة الحمل وإعطاء الأطفال التطعيمات المختلفة حتى 6 سنوات.