شروط وإجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، متابعة المستفيدين من مشروع معاش تكافل وكرامة وذلك للفئات المستحقة له فقط، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار احتياجات المعيشة اليومية لدى الفئة الأقل دخلًا والعمالة اليومية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد سبق وأكدت أن هناك شروطًا ومعايير خاصة للحصول على معاش تكافل وكرامة، منها أن يكون المتقدم من الأسر المعيلة تحت خط الفقر.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ يجب أن لا يمتلك المتقدم أي نوع من المركبات المختلفة.

- ألا يمتلك أي حيازة زراعية سواء تمليك أم إيجار.

ـ ألا يمتلك المتقدم أي معدات ثقيلة يؤجرها للغير بمقابل مادي مثل «خلاط البناء، ماكينة الطحين، لودر».

ـ ألا يكون ممن يحصلون على أي معاش كمستفيد بمبلغ 500 جنيه أو أكثر من أي جهة.

- أن لا يكون عاملا بأي شكل في القطاعين العام والخاص.

- أن لا يمتلك أي اشتراك تأميني تابع لأي جهة.

ـ ألا يكون من أصحاب الأملاك العقارية، عدا وحدته السكنية التي يعيش بها.

ـ يجب أن لا يمتلك المتقدم لمعاش تكافل وكرامة، عقد تمليك لأي محل تجاري سواء مسجل في الشهر العقاري أم غير مسجل.

- يجب ألا يكون مشاركًا في أي مشروع خاص يوفر له دخل مالي.

- ألا يكون ممن يحصلون على معاش سواء من القطاع العام أو الخاص.

ـ ألا يكون مسافرًا أو كان مسافر خارج البلاد من أجل العمل.

ـ ألا تكون قيمة المصروفات المدرسية التي يدفعها لأحد أبناءه أكثر من 3000 جنيه سنويًا.

ـ يجب أن لا يحصل المتقدم على أي دعم مالي من أي جمعية خيرية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرا، زيادة أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج بنحو 4.2 مليون أسرة، كما زادت الموازنة المخصصة لهم من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه في عام 2021، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يعمل على سداد المتأخرات الخاصة بالمصروفات الدراسية للطلاب، كما يقدم الدعم لذوي الإعاقة عبر إعطائهم الأجهزة التعويضية.