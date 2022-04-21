«التعليم»: طباعة ورقة المفاهيم مع ورقة الأسئلة للثانوية العامة 2022

حالة من الجدل، سَرَت بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع دخول الطلاب بالتابلت والكتاب المدرسي للجان الامتحان، والسماح بورقة المفاهيم فقط داخل اللجان الامتحانية.

ورقة المفاهيم سيضعها المركز القومي للامتحانات

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ورقة المفاهيم سيضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها.

وأضاف المصدر، أن ورقة المفاهيم ستضمن كل المعلومات التي يحتاجها الطالب باللجنة الامتحانية وبالتالي لن يحتاج الطالب حفظ هذه القوانين أو المعادلات أو البحث عنها في الكتاب المدرسي.

طباعة ورقة المفاهيم مع ورقة الأسئلة وتسليمها في اللجنة للطلاب

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم طباعة ورقة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة بالثانوية العامة 2022، وتسليمها لطلاب الصف الثالث الثانوي في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، قائلاً: «الطالب سيجد المفاهيم في اللجنة ولن نطرحها بي دي إف ليطبعها بنفسه».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء والرياضيات ومادة الجغرافيا.

- الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.

- الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

- الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.