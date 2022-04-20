نظام امتحانات الثانوية العامة 2022.. تبدأ 26 يونيو وتنتهي 21 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال مؤتمر رسمي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عقده، اليوم الأربعاء، إذ من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 20 يونيو بالمواد غير المضافة إلى المجموع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية كافة تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2022 التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022، وهي:

1 - ستعقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة إلى المجموع بداية من يوم الاثنين الموافق 20 من شهر يونيو المقبل.

2 - تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد المضافة إلى المجموع بداية من يوم 26 من شهر يونيو المقبل، بامتحان اللغة العربية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

3 - تنتهي امتحانات الصف الثالث الثانوي في يوم الخميس الموافق 21 من شهر يوليو المقبل 2022.

4 - سيؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات بشكل ورقي عن طريق نظام البابل شيت.

5 - أسئلة الامتحانات سوف تكون من خلال نظام الاختيار من متعدد.

6 - سيتسلم طلاب الصف الثالث الثانوي ورقة مفاهيم.

عدم اصطحاب الطلاب للكتاب أو التابلت في الامتحانات

7 - لا يجوز تماما على كافة الطلاب أن يصطحبوا سواء الكتاب المدرسي أو التابلت.

المواد غير المضافة إلى المجموع

8 - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواد التي لن تضاف إلى المجموع، وهي: التربية الوطنية، والتربية الدينية، والاقتصاد، والاحصاء.

9 - سيعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي داخل لجان مراقبة ومؤمنة.