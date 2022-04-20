قرار عاجل من وزير التعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022، لمدة أسبوعين، إذ تبدأ الامتحانات يوم 26 يونيو 2022، بدلًا من 11 يونيو، وتنتهي يوم 21 يوليو 2022.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين

أضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية، والاجابة بنظام (البابل شيت)، وتكون الاسئلة اختيار من متعدد فقط، ويتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت، ويكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء)، بلجان مراقبة ومؤمنة، وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين أسوة بالعام الماضي

أشار وزير التربية والتعليم، يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية، طبقا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة، وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانية العامة.

وقال الوزير، أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم اسوة بما هو متبع العام الماضي وطبقاً للجداول المعتمدة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. بعد تأجيلها

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء والرياضيات ومادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.