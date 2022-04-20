أخبار التعليم.. حسم مصير الثانوية العامة 2022 وإعلان جدول أولى وثانية

أجابت أخبار التعليم اليوم عن كل الأسئلة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، حيث أعلن خلالها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شكل الامتحانات ووسيلة عقدها وكيفية تصحيحها والمسموح به وغير المسموح به في الامتحانات، مشددا على الطلاب بالاستعداد الجيد واستغلال الفترة المتبقية على الامتحانات خاصة بعد تأجيل موعدها.

أخبار التعليم حول الثانوية العامة 2022.. عقدها ورقيا

أخبار التعليم حول الثانوية العامة 2022، تتمثل في تأجيلها لمدة أسبوعين، بحسب ما أعلنه «شوقي» في مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم، وعقدها ورقياً بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» وغير مسموح للطالب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي أو حتى أجهزة التابلت.

أيضا ضمن أخبار التعليم حول الثانوية العامة 2022، تصحيحها إلكترونياً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية والنزاهة، وتسليم كل طالب ورقة مفاهيم كبديلة له عن الكتاب المدرسي أو حتى جهاز التابلت وهو ما أكده الدكتور طارق شوقي، موضحاً أن الامتحانات تعقد وفق نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

أخبار التعليم بشأن الثانوية العامة 2022.. مطالب بعمل نظام تظلم مختلف

وضمن أخبار التعليم بشأن الثانوية العامة 2022، أشاد أولياء الأمور بقرار جعل الامتحان بنظام الـ«بابل شيت» بدلاً من الامتحان الإلكتروني، فتقول داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الثانوية العامة سنة مصيرية لا تحتمل أي خطأ أو حتى قلق وتوتر للطالب فإذا حدث أي عيب تقني في أثناء الامتحان الإلكتروني على أجهزة التابلت يؤثر على الطالب بشكل كبير، وهو ما استوعبته الوزارة في عقدها الامتحانات ورقياً.

وشددت «داليا» في حديثها لـ«الوطن»، على ضرورة عمل نظام تظلم مختلف عن العام السابق لأنه هناك شكاوي من صعوبة إجراء التظلم في نظام البابل شيت وأيضاً يجب بعد كل امتحان نشر الإجابة حتى يتثنى للطالب معرفة إجابته قبل ما يلجأ للتظلم.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد ورقياً وإلكترونياً في المدارس الحكومية المجهزة بشكل جيد.

جدول الصف الأول الثانوي 2022

- الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية.

- السبت الموافق 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- الإثنين الموافق 15 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.

جدول الصف الثاني الثانوي 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرفيا.

- الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.