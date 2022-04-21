يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي ينافس المسلسلات الكوميدية المعروضة في الموسم الرمضاني هذا العام، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بسبب أحداثه الكوميدية المختلفة وشخصية الروبوت زومبا ولذيذ، ولذلك يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 والقنوات الناقلة له.

وفي إطار ذلك، تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 والقنوات الناقلة له، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 والقنوات الناقلة له

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 والقنوات الناقلة له، ستكون على شبكة قنوات الحياة، على أن يكون العرض الأول في تمام الساعة 6.20 مساءً والإعادة الأولى تكون في الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي، وهو من بطولة شيماء سيف وهشام جمال وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة.

كما يتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على منصة «Watch It»، التي حصلت على حقوق بث المسلسل.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19

ودارت أحداث الحلقة 19 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، حول «لذيذ» الذي يذهب إلى والدة «هدير» لكي يطلبها رسميا، وتدور مواقف كوميدية بين الأسرتين، كما يظهر «سامح» منافس «يوسف» مع الروبوت «متين» لمراقبة شقة «يوسف» ثم الصعود إليها، وفتحها بشكل غير قانوني، وبينما يبحث «متين» عن الروبوت «زومبا»، يقنعه «سامح» بالبحث عن التصميمات الجديدة لـ«يوسف».