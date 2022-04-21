زومبا تمنع سامح من سرقة يوسف ضمن مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19

خلال مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19 يحاول المهندس سامح والروبوت متين اقتحام شقة يوسف، والبحث عن التصميمات حتى يستطيع الفوز بالمسابقة، لكن تكتشف زومبا دخول أشخاص غريبة وتبدأ في ضربهم.

الروبوت زومبا تمنع سامح من سرقة يوسف

بعد انتهاء شحن زومبا في بداية مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني تستطيع كشف وجود المهندس سامح والروبوت متين، فتبدأ في مطارتهما، وضرب سامح بينما يختبئ الروبوت متين.

وعندما يستغيث سامح بالروبوت متين ويطلب منه ضرب زومبا، يرفض قائلا: «ميصحش» ويبحث عن مكان آخر.

بينما تستمر زومبا في ضرب سامح «بالروسيات» وسط صرخاته ومحاولاته للهروب منها.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.