الروبوت لذيذ يتقدم رسميا لهدير ضمن مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19 موقفا كوميديا عندما تقدم الروبوت لذيذ رسميًا للزواج من السكرتيرة هدير.

الروبوت لذيذ يتقدم رسميا لهدير

بدأت أحداث المشهد في مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني بجلوس الروبوت لذيذ مع والد ووالدة هدير، التي اعتقدت في البداية أن يوسف هو العريس، وبعد أن سألت عرفت أن لذيذ هو العريس، قالت: «ذوقها وحش» ورد لذيذ: «زيها».

عندما قال والد هدير إن ابنته اخبرته أن لذيذ يحبها رد قائلا إنها «كدابة»، لتتدخل سارة قائلة إنه يحبها بجنون، ويظهر من خلال الحوار أن هدير قامت «بالكذب على أسرتها» وأخبرتهم أن لذيذ يعشقها ويحاول التقرب منها.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.