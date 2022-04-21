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سامح ومتين يقتحمان شقة يوسف ضمن مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19

كتب:

منى سعيد
12:49 ص | الخميس 21 أبريل 2022
مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19 عددا من المواقف الكوميدية منها محاولة المهندس سامح منافس يوسف، سرقة بعض التصميمات الجديدة الخاصة بالروبوت.

سامح ومتين يحاولان السطو على شقة يوسف

خلال أحد مشاهد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني يظهر سامح ومعه الروبوت متين، وهما يراقبان شقة يوسف بعد خروج الأخير مع الجميع، فيبدأ بالصعود إلى شقته.

يحاول سامح إقناع الروبوت متين بضرورة فتح الباب الشقة بشكل غير قانوني لكن الروبوت يرفض، ويحاول إغراءه بقوله إن زومبا بالداخل وإذا استطاع فتح الباب يمكنه مشاهدتها.

يفتح الروبوت متين الباب بالفعل، ويدخل ويبدأ في البحث عن زومبا، بينما يحاول سامح إقناعه بضرورة البحث عن التصميمات الجديدة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.

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