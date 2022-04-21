مناظرة بين يسري وعرفات في مسلسل جزيرة غمام.. من الأحق بالمشيخة؟

شهد مسلسل جزيرة غمام كثيرًا من الأحداث التي جذبت المشاهدين وأثارت إعجابهم، كان آخرها مشهد المناظرة بين الشيخ عرفات والشيخ محارب بين أهل الجزيرة الذي تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخ يسري يتهم الشيخ عرفات

وتميز أحمد أمين، الذي يلعب دور الشيخ عرفات، وهو يحاول الرد على أسئلة الشيخ يسري الذي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة، بشأن الرغبة في الحصول على المشيخة، فيقول الشيخ عرفات «أنا مش شيخ».

ويسأله الشيخ يسري: «كيف عايز تقعد مطرح الشيخ مدين وأنت تخالف الشرع ظاهر وباطن»، فيرد عليه الشيخ عرفات:«قولى الأول الظاهر كيف، لأن الباطن محدش يعرفها»، ليرد عليه الشيخ يسري: «الحريم»، فيقول الشيخ عرفات: «أمك يا يسري» فيضحك الجميع فى جزيرة غمام ممن يجلسون لمشاهدة المناظرة.

فيقول الشيخ يسري: «استغفر الله العظيم بلغنا أن الشيخ عرفات يقعد فى خلوة والعياذ بالله مع العايقة بنت طرح البحر»، فيرد الشيخ عرفات: «ميصحش أنت عندك حق، يعني أنا معرفش إيه حكم أني أقعد مع العايقة في خلوة، وبعدين أنا أحب اشوف العايقة يعنى معذور، إيه حدها دى يا شيخ يسري».

ويرد الشيخ يسري: «معذور في الحرام، أنت اتدبيت»، فيوضح الشيخ عرفات: «متقولش حرام، أنت قولت أنت بتقعد فى خلوة مع العايقة فين الحرام، أنت شوفت حرام، فين الحرام اللى حصل بينا، لو شوفت حرام حصل بينا قول علشان تبقى شاهد زور». فيرد الشيخ يسرى بغضب: «الخلوة نفسها حرام».

ويحاول الشيخ عرفات الدفاع عن نفسه: «متقولش خلوة حرام وتسكت، أنهي خلوة، ما أنت لو قاعد لوحدك تبقى خلوة، أنت تقصد خلوة مع امرأة لا تحل لك، وأنا بسألك إيه حدها يا شيخ»، فيرد الشيخ يسري بغضب وسخرية: «هو الشيطان بطل يشتغل شغله معاك، ولا ياكشي لما يشوفك قاعد معاها الشيطان يغمض عينه».

بينما تبدو علامات العشق على وجه الشيخ عرفات وهو يقول: «لو الخلوة عيب، ابقى تعالى أقعد معانا، أهلا بيك، إن كان على الشيطان اسأله أنت، أنت أعلم منى بالحاجات ديه، وأنا الحمد لله بحسن الظن بيك، لما الحريم تروح للشيخ يسرس علشان يعلق لها حجاب ولا يعملها عمل، محدش قال خلوة، خلوة كيف، أنت منعت حد يجي يقعد معاكوا، ولو خلوة ما أحنا عارفين نيتك وقصدك السليم، ، وبعدين لو عندك حد في الشرع أن الراجل والمرأة المحترمين ميقعدوش مع بعض قول أنا اتعلم منك، ولو هو عيب وبس قول برضه» وينتهى المشهد بأن يصفه الشيخ يسري بأنه يتحايل على الشرع.