بعد 3 أشهر من دفنها .. مكالمة من مجهول تكشف لغز مقتل سيدة القليوبية

قبل 20 عاما، كان الدكتور أيمن فوده، يشغل منصب مدير مشرحة زينهم، قضى في عمله سنوات طويلة شاهد خلالها ما لا يخطر على بال أحد إلا أن أغرب واقعة كانت لحظة استلام قرار من النيابة العامة باستخراج جثة ربة منزل توفيت قبل 3 أشهر، وجرى دفنها في إحدى المقابر الخاصة بإحدى قرى محافظة القليوبية.

مكالمة من مجهول

يقول «فوده»، إنه بعد الاطلاع على مذكرة النيابة المرفق بها قرار استخراج الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، جاء في مذكرة النيابة أن الأجهزة الأمنية تلقت مكالمة تليفونية من مجهول تفيد بأن ربة المنزل تم قتلها وأن زوجها قام باستخراج تصريح دفن وشهادة وفاه بطريقة غير مشروعة.

وعلي الفور كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها، وتبين أن السيدة متزوجة من شخص يعمل في السعودية وحضر إلى البلاد بعد عام من سفره وتحديدا قبل الوفاة بـ7 أيام، وأن ربة المنزل خلال فترة سفر زوجها أقامت علاقة محرمة مع والد زوجها المقيمة معه في ذات المنزل، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

استخراج الجثة

خرج «فوده»، مع فريق مكون من عضو النيابة العامة وقوة من مباحث المركز، وتوجهوا إلى المقابر وتم التعرف على المقبرة الخاصة بربة المنزل، وجرى استخراج جثتها ونقلها إلى مشرحة زينهم للتشريح.

الصفة التشريحية : المجني عليها حامل في توأم

وبإجراء الصفة التشريحية تبين أنها كانت حاملا في توأم، كما تبين أنها توفيت نتيجة أسفكسيا الخنق، وتم إخطار النيابة العامة بسبب وفاه المجني عليها وحملها.

ضبط الزوج المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه اكتشف بعد عودته من دولة السعودية إصابة زوجته بإرهاق مستمر وبعرضها على الطبيب تبين أنها حامل، ولم يعرف الشخص الذي كانت على علاقة به، وعندما واجهها رفضت الإفصاح عنه، وحينما علم أن المتهم والده، قام بخنقها وادعى أنها توفيت وتم دفنها بعد استخراج تصريح دفن وشهادة وفاة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.