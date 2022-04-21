سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21-4-2022 في محلات الصاغة

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وبداية عيد الفطر المبارك الذي يعتبر من الفترات التي تنتشر فيها الحفلات والمناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف والخطوبات، يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم، لشراء الشبكة وتبادل إهداء المعدن الأصفر بين الأهالي.

أسعار الذهب

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي ينشرها على مدار الساعة، أسعار الذهب اليوم في الأسواق، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، فضلا عن أسعار باقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة، في ظل تأثير أسواق المال والبورصة العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 939 إلى 956 جنيهات في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1251 إلى 1274 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الخميس 21-4-2022 إلى 1095 إلى 1115 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس بين 8760 إلى 8920 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال اختلفت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 21 أبريل نحو 870.35 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.07 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1015 جنيهًا، بما يعادل 54.91 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الخميس إلى نحو 8123 جنيهًا، بما يعادل 439.30 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس إلى نحو 1160 جنيهًا، بما يعادل 62.76 دولار.