صيادلة 2020 يطالبون الصحة بإصدار حركة التكليف: «ننتظر من سنتين»

طالب ممثلو صيادلة دفعة 2020، البالغ عددهم 14 ألف خريجًا، وزارة الصحة بسرعة إصدار حركة التكليف الخاصة بهم، أسوة بزملائهم من أطباء الأسنان الذين صدرت حركة تكليفهم خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين بإصدار إعلان موحد لصيادلة 2020 وعدم تقسيم الدفعة.

وقالت هبة مجدي، صيدلانية دفعة 2020، إنها تخرجت وزملاها منذ عامين دون إصدار حركة تكليف الصيادلة من قبل وزارة الصحة، لافتةً إلى أنه تم الإعلان عن حركة التكليف الخاصة بأطباء الأسنان والبشري وباقي أعضاء المهن الطبية التي يتم تكليفها في الوزارة.

إصدار حركة التكليف لكل أعضاء المهن الطبية

وأضافت «هبة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «خلال الفترة الماضية تم إصدار حركة التكليف لكل أعضاء المهن الطبية من قبل وزارة الصحة، بما فيهم أطباء الأسنان الذين انتهوا من الامتياز قبل 4 شهور فقط».

وطالبت «هبة»، بالنظر في تكليف الصيادلة عمومًا في مدة أقصاها عام واحد، وأن يتم التكليف أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية، مشيرةً إلى أنه يوجد عجز شديد واحتياج لما يقرب من 7000 صيدلاني في هيئة الدواء، إضافة إلى عجز المستشفيات، خاصة وأنه تم وقف الإجازات بالمستشفيات لسد العجز، بحسب قولها.

من جانبها قالت هدي جمال، صيدلانية دفعة 2020، إن الصيادلة خريجي دفعة 2020 يطالبون وزارة الصحة بإصدار حركة التكليف، لاسيما وأن هناك حديث مثار حول وجود، نيه لوضع قانون يُقصر التكليف على الاحتياجات وتطبيقه بأثر رجعي، مؤكدة أنه ليس من الإنصاف، إن صح هذا الكلام، أن يتم تطبيق قانون بأثر رجعي.

صيدلانية: لماذا تم تكليف أطباء الأسنان رغم وجود زيادة في أعدادهم تتجاوز 8000 طبيب أسنان؟

وأضافت «هدى»، في تصريحات لـ«الوطن»: «الحديث عن أن هناك زيادة في عدد الصيادلة، فلماذا تم تكليف أطباء الأسنان برغم وجود زيادة في أعدادهم تتجاوز 8000 طبيب أسنان».

وتابعت: « على الحكومة أن تغلق أبواب الجامعات الخاصة وتتحكم في أعداد الخريجين من البداية بما يتناسب مع سوق العمل وأن يكون كل من هو داخل كلية الصيدلة على علم بأنه سيكلف أم لا وليس بعد تخرجه».