أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-4-2022

أصبحت أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، محل اهتمام عدد كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مختلف العملات.

وفي إطار اهتمام المواطنين، بمتابعة أسعار الأوراق النقدية المختلفة، نستعرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الحالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وأيضا في بنك قناة السويس سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.17 جنيه للشراء، و5.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، كما جاء سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.05 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجل سعر اليورو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.86 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، وفي بنك مصر فسجل 19.98 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، وأيضا سجل اليورو في المصرف المتحد نحو 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

كما سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 23.90 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 23.92 جنيه للشراء، ونحو 24.09 جنيه للبيع كما سجل الجنيه الإسترليني في بنك CIB نحو 23.91 جنيه للشراء، ونحو 24.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي الذي سجل4.91 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.