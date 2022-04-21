«الجائزة الكبرى».. ماذا تعني سيطرة القوات الروسية على ماريوبول؟

أبلغ وزير الدفاع الروسي «سيرجي شويجو»، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، بسيطرة القوات الروسية بشكل تام على مدينة ماريوبول تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السابع والخمسين، بعد تكثيف العمليات في هذه المدينة التي توصف السيطرة عليها بأنها الجائزة الكبرى للحرب بحسب وصف الرئيس الأوكراني نفسه.

وقدم بوتين التهنئة للشعب الروسي ولقواته بعد السيطرة على المدينة، ووجه في الوقت ذاته إلى عدم اقتحام مصنع أزوف ستال الذي تتحصن به القوات التابعة لكييف.

احتفاء ونصر معنوي كبير بالسيطرة على ماريوبول

وبدت حالة من الاحتفاء عبر وسائل الإعلام الروسية، وحتى عبر تصريحات المسؤولين الروس، ما يعكس أهمية كبيرة للسيطرة على مدينة ماريوبول في مسار العملية العسكرية الروسية.

وتقول وسائل إعلام عدة بينها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن السيطرة على ماريوبول تحمل قبل كل شيء نصرا معنويا كبيرا للقوات الروسية، كما أنها تقدم مادة جيدة للدعاية الإعلامية الروسية.

معلومات حول أهمية سيطرة روسيا على مدينة ماريوبول

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات حول أهمية سيطرة روسيا على مدينة ماريوبول:

- توصف مدينة ماريوبول بأنها القلب النابض للنشاط البحري التجاري الأوكراني.

- السيطرة عليها تعني خنق الاقتصاد الأوكراني، ما يدفع القيادة الأوكرانية إلى ضرورة الجلوس للتفاوض وفق الشروط التي تضعها موسكو.

- ماريوبول أكبر الموانئ في منطقة بحر آزوف.

- تمتلك مصانع كبرى للحديد والفولاذ فيها وهي مركز مهم لتصدير الفولاذ والفحم والحبوب من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

- ستمنح السيطرة عليها قوة اقتصادية للقوات الانفصالية المتواجدة في دونيتسك ولوجانسك خصوصا في مجال تصدير الفحم وبعض المعادن.

- تشكل 80% من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود.

هزيمة للجماعات المسلحة المتطرفة التي تعمل خارج الجيش الأوكراني

- السيطرة عليها هزيمة لجماعات مسلحة خارج الجيش الأوكراني معارضة لروسيا كانت تتخذ ماريوبول موطنا لها.

- أبرز تلك الكتائب كتيبة آزوف نسبة إلى بحر آزوف الذي تقع عليه ماريوبول.

- حصار جزء من تلك القوات داخل مصنع أزوف ستال يشكل هزيمة نفسية لهذه الجماعات.

- السيطرة على ماريوبول بمثابة دليل قوي على نجاح العملية العسكرية الروسية وتحقيقها نجاح عكس ما تقوله الأوساط الغربية عنها.

نقطة وصل بين روسيا ودونباس والقرم بريا

- ماريوبول تعتبر الطريق البري الذي يصل بين روسيا وشرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

- السيطرة عليها تعني نجاح القوات الروسية في عزل أوكرانيا بحريا وتكاد تصبح دول حبيسة.

- تخدم السيطرة على ماريوبول مخطط روسيا للسيطرة على كل الشرق والجنوب الشرقي لأوكرانيا.