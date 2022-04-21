عاجل.. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على ماريوبول: قمنا بعمل بطولي

ذكرت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول، التي توصف بأنها «الجائزة الكبرى»، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير الماضي.

ووصف وزير الدفاع الروسي، ماريوبول بأنها عاصمة «كتيبة آزوف» الأوكرانية المتطرفة، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع آزوف ستال في المدينة.

بوتين يهنئ شعبه بالسيطرة على ماريوبول

قدم بوتين، التهنئة للقوات الروسية، لتمكنها من السيطرة على ماريوبول أو «تحرير» المدينة -بحسب تعبيره-، الحدث الذي يأتي تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها السابع والخمسين.

وتعهد الرئيس الروسي، بوتين بضمان سلامة وأمن القوات الأوكرانية، التي كانت تقاتل داخل ماريوبول، وتحديدا في آزوف ستال، واصفا السيطرة على المدينة بالعمل البطولي.

إجلاء 142 ألف مدني من ماريوبول

وقال شويجو، إن روسيا أجلت أكثر من 142 ألف مدني من ماريوبول، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، لافتة إلى أنه ادعى أن 1478 مقاتلًا أوكرانيًا، سلموا أنفسهم بالفعل للقوات الروسية، لكن أكثر من 2000 مقاتل أوكراني، ما زالوا يدافعون عن مصنع آزوفستال للمعادن.

وأضاف أن مصنع آزوف ستال محاصر بشكل آمن، فيما أشارت الصحيفة، إلى أنه لم يتم التحقق من أي من هذه الادعاءات بشكل مستقل، ولم ترد بعد أي كلمة من الجانب الأوكراني لتأكيدها أو نفيها.

بوتين: لا حاجة لاقتحام آزوف ستال

نقلت التقارير، كذلك عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة شويجو، على العملية الناجحة، والتوجيه بعدم وجود حاجة لاقتحام مصنع آزوف ستال، لكن يجب محاصرته حتى لا تتمكن «ذبابة» من المرور.

وكرر بوتين التأكيد الروسي، على أن أرواح أولئك الموجودين في مصنع آزوف ستال، آمنة، إذا سلموا أنفسهم، وقد رفضت القوات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا التخلي عن موقعها هناك.