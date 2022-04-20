انتهاء مهلة روسيا لاستسلام القوات الأوكرانية في مصنع آزوف ستال

انقضت المهلة التي كانت روسيا منحتها للمقاتلين الأوكرانيين المتواجدين داخل مصنع آزوف ستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة للاستسلام، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر اليوم، إنها عرضت مرة أخرى على هؤلاء المقاتلين، خيار وقف القتال، وإلقاء أسلحتهم، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو اليوم، وهي المهلة التي انتهت بالفعل.

ولم توضح وزارة الدفاع الروسية بعد الخطوة التي تلي انتهاء هذه المدة، ما إذا كانت تخطط لهجوم شامل ضدهم، أم أنه سيكون هناك مهلة جديدة.

قائد أوكراني في مصنع آزوف ستال يستغيث بزعماء العالم

ووجه قائد أوكراني من اللواء 36 مشاة بالبحرية الأوكرانية من داخل مصنع آزوف ستال في مدينة ماريوبول المحاصرة نداءً عاجلاً في مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً إن قواته ربما تواجه اخر أيامها إن لم يكن آخر ساعاتها.

كما ناشد زعماء العالم مساعدة 500 جندي جريح ومئات المدنيين المحاصرين في ماريوبول وأيضا في مصنع آزوف ستال، وفق تقرير لصحيفة جارديان البريطانية، في وقت تتمسك موسكو بالسيطرة عل هذه المدينة التي يقول مراقبون إنها بمثابة الجائزة الكبرى الحقيقية لهذه الحرب، حتى أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي صرح بذلك.

قافلة تقل عشران المدنيين تغادر ماريوبول

وأفادت الأنباء، بأن قافلة صغيرة من الحافلات تقل عشرات المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة غادرت من نقطة إجلاء مخطط لها إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقالت سلطات مدينة ماريوبول في وقت سابق، إنها تأمل في إجلاء حوالي 6000 شخص بموجب اتفاق مبدئي مع روسيا -وهو الأول منذ أسابيع- بشأن إنشاء ممر آمن.

وضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أنه جرى الاتفاق على ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.

5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الحرب

وذكرت صحيفة جارديان أن أكثر من خمسة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ أن غزت القوات الروسية البلاد في 24 فبراير، وفقًا للأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تشكل النساء والأطفال 90٪ من الذين فروا. نزح 7.1 مليون شخص آخر داخل أوكرانيا.

كما تم ترحيل نصف مليون مواطن أوكراني إلى روسيا منذ بداية الحرب، وفقًا لما قاله ميكيتا بوتوراييف رئيس اللجنة الإنسانية بالبرلمان الأوكراني. ودعا بوتوراييف في كلمته أمام البرلمان الأوروبي الصليب الأحمر إلى إقامة اتصال مع المفقودين، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز.