موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 20 رمضان في محافظة القليوبية

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس في محافظة القليوبية 20 رمضان الموافق 21 أبريل في بداية العشر الأواخر من الشهر الكريم، وتقدم السطور التالية، موعد الإفطار وأذان المغرب في محافظة القليوبية اليوم 20 رمضان، بحسب إمساكية الشهر الكريم والموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة.

موعد المغرب 20 رمضان في محافظة القليوبية

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 20 رمضان بنحو 14 ساعة و56 دقيقة، وينطلق مدفع الإمساك عن الطعام عند الساعة 03:30 صباحا، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:49 صباحا، ويؤذن للمغرب في الساعة 06:27 مساء، إيذانا بنهاية اليوم الـ20 من رمضان.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

تتحدد مواقيت الصلاة في اليوم 20 من شهر رمضان في القليوبية، كما يلي:

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس نحو 14 ساعة و56 دقيقة، وينطلق مدفع الإمساك عن الطعام الساعة 03:30 صباحا، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:49 ص وتشرق شمس اليوم 20 من شهر رمضان الساعة 05:22 صباحا،

أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرا.

أذان العصر الساعة 03:30 عصرا.

أذان المغرب الساعة 06:27 مساء.

أذان العشاء الساعة 07:50 مساء.