انخفاض درجات الحرارة اليوم في سوهاج.. وتحذيرات للمواطنين من تخفيف الملابس

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 19 رمضان، انخفاضا في درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مئوية، وذلك بعد الموجة الحارة التي ضربت كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، ليسود طقس ربيعي معتدل، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 28 درجة مئوية للعظمى و16 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم 19 رمضان في سوهاج

بينما تجاوزت درجات الحرارة أثناء الموجة الحارة بمحافظة سوهاج، أكثر من 41 درجة مئوية للعظمى و26 للصغرى.

وقد سجلت درجات الحرارة في شمال الصعيد 26 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى في جو مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، بينما تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 رمضان على جنوب الصعيد 34 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى.

الطقس في شمال وجنوب الصعيد

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد نشاطا لرياح شمالية تعمل على انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن يسجل شمال الصعيد 26 درجة وجنوب الصعيد 34 درجة، بينما يسود طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء.

طقس مناسب للخروج للحدائق والمتنزهات

ويعد طقس اليوم بمحافظة سوهاج مناسبا للخروج للمتنزهات والحدائق بعد أكثر من 3 أيام، تجاوزت فيها درجات الحرارة 41 درجة مئوية للعظمى، نتيجة تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني حار، أدى لارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وفي ظل انخفاض وارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد، تنصح هيئة الأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس، خاصة للأطفال وكبار السن، بسبب انخفاض الحرارة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.