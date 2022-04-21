الكوميديا والأكشن يسيطران على قائمة أفلام عيد الفطر 2022

قبل أيام من انتهاء موسم الدرما الرمضانية، يبحث المشاهدون عن قائمة أفلام عيد الفطر 2022، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها في دور العرض السينمائي في 2 مايو المقبل، وتتسع القائمة لتتضمن 4 أفلام ما بين الكوميديا والأكشن، وتحمل توقيع عددًا من أبرز صناع السينما ويشارك في بطولتها مجموعة واسعة من النجوم.

ويأتي الفنان أحمد حلمي بفيلمه «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير، على رأس قائمة أفلام عيد الفطر 2022، التي تتضمن عددًا من الأفلام منها «أشباح أوروبا» للمخرج عبد الرحمن حماقي، بالإضافة إلى فيلم «زومبي» الذي يضم عدد من أبطال مسرح مصر، بينما يخوض الفنان أحمد زاهر أول بطولته السينمائية المنفردة بفيلم «الفارس» للمخرج رؤوف عبدالعزيز.

قائمة أفلام عيد الفطر 2022

- فيلم واحد تاني

تأليف: هيثم دبور

إخراج محمد شاكر خضير

بطولة: أحمد حلمي - روبي - أحمد مالك - عمرو عبد الجليل - سيد رجب.

تدور أحداث الفيلم حول «مصطفى» الذي يعمل كأخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، ويكتشف بعد فترة أن حياته لا تسير بشكل جيد، ويقرر إعادة النظر فيها مرة أخرى.

أشباح أوروبا

قصة: كريم فاروق - سيناريو وحوار: أمين جمال

إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي

بطولة: هيفاء وهبي - أحمد الفيشاوي - مصطفى خاطر - باسم سمرة

تدور أحداث فيلم أشباح أوروبا حول سيدة تكتشف أن زوجها باع 3 من توأمها الـ 6 بسبب الفقر، وتحاول السفر للوصول إليهم، ولكن في المستقبل تنشب صراعات بين الأشقاء.

فيلم فارس

تأليف: حسام موسى

إخراج: رؤوف عبدالعزيز

بطولة: أحمد زاهر - حسين فهمي - إيمان العاصي

تدور أحداث الفيلم حول عامل في بنزينة يدعى «فارس»، تضعه الظروف في مواجهة مع رجل الأعمال «رشيد السويفى».

زومبي

تأليف: أمين جمال - وليد أبو المجد

إخراج: عمرو صلاح

بطولة: علي ربيع - حمدي المرغني - كريم عفيفي - ويزو

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرقة غناء مهرجانات شعبية، وتتعرض الفرقة لأزمة عندما تتعطل سيارتهم في أحد الأماكن المهجورة ويتعرضون لهجوم من الزومبي.