أحمد الفيشاوي ينشر البرمو الدعائي لـ «أشباح أوروبا»: فيلم العيد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي البرمو الدعائي لفيلم «أشباح أوروبا» إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي مايو المقبل، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا: «الإعلان الرسمي لفيلم العيد أشباح أوروبا في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تنجب 6 أطفال، ولكنها تفاجأ أن زوجها باع 3 منهم بسبب الفقر، وفي المستقبل تنشأ صراعات بين الأشقاء الستة، يشارك في بطولة فيلم «أشباح أوروبا» مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وبيومي فؤاد.

البرومو الدعائي لـ «أشباح أوروبا»

4 أفلام تتنافس على شباك التذاكر في موسم عيد الفطر

ويشارك في موسم عيد الفطر عدد من الأفلام من بينها على رأسها «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير، والذي يعود به الفنان أحمد حلمي للسينما مرة أخرى، وتدور أحداث الفيلم حول «مصطفى» الذي يعمل كأخصائي اجتماعي في مجال إعادة تأهيل السجناء، ولكن يشعر بعدم الرضا عن نفسه ويعيد التفكير في حياته مرة أخرى، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم: روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين وأحمد مالك.

وينضم لقائمة أفلام عيد الفطر، فيلم «زومبي» الذي يشارك في بطولته عدد من نجوم «مسرح مصر» من بينهم علي ربيع، حمدي المرغني ووزيزو، بالإضافة إلى كريم عفيفي وهاجر أحمد، بينما يعتبر فيلم «فارس» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، هو أحد الأفلام المنضمة للمنافسة على شباك التذاكر، وهو البطولة السينمائية المطلقة الأولى للفنان أحمد زاهر، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين من بينهم حسين فهمي، صلاح عبدالله وإيمان العاصي.