عباس أبو الحسن يعلن طرح فيلم «أشباح أوروبا» في عيد الفطر بعد تأجيلات عدة

بعد تأجيلات عدة، أعلن الفنان عباس أبو الحسن طرح فيلمه الجديد «أشباح أوروبا» في موسم عيد الفطر المبارك المقبل، وجاء البرومو مليئا بالأكشن والمطاردات العنيفة بين أبطال العمل، الذين ظهروا في جو العصابات، ما جعله ملفتا للانتباه بمجرد طرحه.

عباس أبو الحسن يطرح بوستر فيلمه الجديد «أشباح أوروبا»

ونشر عباس أبو الحسن بوستر الفيلم الرسمي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلا «البوستر الرسمي لفيلم (أشباح أوروبا)، أخيرا هينزل! فيلم عيد الفطر»، وأضاف، «بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة وعباس أبو الحسن. إخراج: محمد حماقي».

هيفاء وهبي تظهر في الفيلم بشخصيتين

قرر صناع العمل طرح الفيلم في عيد الفطر بعد عدة تأجيلات، رغم الانتهاء من نسخة الفيلم كاملة، وتظهر هيفاء وهبي، خلال أحداثه، بشخصيتى «شقيقتين توأم»، إحداهما تعيش في أوروبا، والأخرى في حارة شعبية بالقاهرة.

في إطار اجتماعي تشويقي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية، بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر، والعمل من إخراج محمد حماقي.

ونشرت الشركة المنتجة بوستر فيلم اشباح أوروبا، الاول مجمع لجميع أبطال العمل منهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، وبوسترات منفردة لكل بطل عمل.

أبطال فيلم اشباح أوروبا

العمل من بطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، ويحتوي الفيلم علي بعض المشاهد الرومانسية.