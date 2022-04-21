رئيس التحرير

محمود مسلم

ما هي الشهور التي يمكن للحوامل الصيام فيها؟.. الصحة تجيب

كتب:

مريم الخطري
06:54 ص | الخميس 21 أبريل 2022
وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة والسكان

أوضحت وزارة الصحة والسكان شهور الحمل التي يمكن للمرأة فيها الصيام، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إنه من غير المستحب صيام السيدة الحامل خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وكذلك الشهور الأخيرة من الحمل «آخر 3 شهور».

ما هي شهور الحمل التي يمكن للمرأة فيها الصيام؟

وتابعت الوزارة أنه يمكن للسيدات الحوامل الصيام في باقي الشهور إذا كانت صحة الأم تسمح بذلك بعد العودة للطبيب المشرف على الحالة، مضيفة أن السيدات الحوامل عليهم العودة للطبيب خاصة وأن الجنين يحتاج لتغذية جيدة والحصول على الأقل 3 وجبات على مدار اليوم.

الحوامل وفيروس كورونا

ونصحت وزارة الصحة السيدات الحوامل بتوخي الحذر، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت إن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال بالإضافة إلى الحصول على اللقاحات.

وناشدت الوزارة الحوامل والمرضعات بالإسراع في الحصول على لقاح كورونا من أجل الحفاظ على الجنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد الولادة على الأقل 3 شهور واعطائه المناعة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت الوزارة إن اللقاح الذي أجازته منظمة الصحة العالمية للسيدات الحوامل هو لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وأكدت ـن الأعراض الجانبية غير مقلقة ولا تستدعى الخوف، إذ تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تحتاج إلى راحة وعدم الذهاب إلى طبيب.

 

اقرأ المزيد:

«الصحة» تحسم الجدل بشأن صيام السيدات الحوامل في رمضان: «وفقا للتحاليل»

«الصحة»: 98% من السيدات الحوامل في الرعاية المركزة غير مطعمات

«الصحة» تحسم الجدل حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا

مصدر بـ«الصحة» يحسم الجدل حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا

فحص 573 من السيدات الحوامل بجنوب سيناء
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.