ما هي الشهور التي يمكن للحوامل الصيام فيها؟.. الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة والسكان شهور الحمل التي يمكن للمرأة فيها الصيام، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إنه من غير المستحب صيام السيدة الحامل خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وكذلك الشهور الأخيرة من الحمل «آخر 3 شهور».

ما هي شهور الحمل التي يمكن للمرأة فيها الصيام؟

وتابعت الوزارة أنه يمكن للسيدات الحوامل الصيام في باقي الشهور إذا كانت صحة الأم تسمح بذلك بعد العودة للطبيب المشرف على الحالة، مضيفة أن السيدات الحوامل عليهم العودة للطبيب خاصة وأن الجنين يحتاج لتغذية جيدة والحصول على الأقل 3 وجبات على مدار اليوم.

الحوامل وفيروس كورونا

ونصحت وزارة الصحة السيدات الحوامل بتوخي الحذر، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت إن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال بالإضافة إلى الحصول على اللقاحات.

وناشدت الوزارة الحوامل والمرضعات بالإسراع في الحصول على لقاح كورونا من أجل الحفاظ على الجنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد الولادة على الأقل 3 شهور واعطائه المناعة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت الوزارة إن اللقاح الذي أجازته منظمة الصحة العالمية للسيدات الحوامل هو لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وأكدت ـن الأعراض الجانبية غير مقلقة ولا تستدعى الخوف، إذ تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تحتاج إلى راحة وعدم الذهاب إلى طبيب.