مهلة أخيرة لأصحاب بطاقات التموين لإثبات عدم امتلاك سيارات

تستمر مكاتب التموين على مستوى المحافظات في استلام تقارير المواطنين الخاصة ببيانات السيارات المملوكة لهم، خاصة الذين تسلموا رسائل تنويهية عبر بونات صرف الخبز على مدار شهر أبريل الجاري وشهر مارس الماضي، وذلك من أجل تحديث بياناتهم المدرجة على قاعدة منظومة الدعم التمويني، حتى تتمكن الوزارة من الوصول إلى الفئات المستحقة للدعم للإبقاء عليهم في المنظومة وحذف الفئات غير المستحقة للدعم.

آخر مهلة لأصحاب بطاقات التموين

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من شهر أبريل الجاري، عددًا من أصحاب البطاقات التموينية برسائل عبر بونات صرف الخبز، تلزمهم بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين لإثبات عدم امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث وذلك حتى يوم 25 أبريل الجاري، وذلك تمهيدا لحذف أصحاب البطاقات التموينية مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث من منظومة التموين.

وطمأنت وزارتا المالية والتموين أصحاب السيارات الحديثة المستخرجة من مبادرة «إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة موديل السنة»، بعدم حذفهم من التموين بالرغم من امتلاكهم سيارات حديثة، وذلك بالنسبة للمواطنين الذين قاموا باستبدال سياراتهم القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عاما بأخرى سيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

محددات الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

وأكدت وزارة التموين أن محددات الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني، تشمل كل أصحاب الدخول العليا والمرتبات المرتفعة، ومالكي السيارات الحديثة موديل 2018 وما بعده، موضحة أن ذلك يأتي من أجل الحفاظ على الدعم التمويني ووصول الدعم لمستحقيه فقط، حيث يحصل عدد 64 مليون مواطن على الدعم السلعي شهريا، فيما يحصل 72 مليون مواطن على دعم الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة حصة المواطن يوميا من الخبز المدعم.