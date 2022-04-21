صرف معاشات مايو 2022 قبل العيد.. اعرف الموعد والطريقة

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، البالغ عددهم 10 ملايين و750 ألفا و842 مواطنا، صرف معاشات مايو 2022، بقيمة 24 مليار جنيه شهريا، بدءا من غد الجمعة، إذ تم تبكير موعد الصرف، ليكون قبل حلول أعياد المصريين «عيد الفطر المبارك، عيد القيامة المجيد»، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طرق صرف معاشات مايو 2022

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، فى بيان، إنه سيتم بدء صرف معاشات مايو 2022، غدا الجمعة، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري، والمنتشرة في جميع المحافظات، أو عن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية، بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

فتح فروع بنك ناصر يومي الجمعة والسبت

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك غدا الجمعة، وبعد غد السبت، ابتداء من الساعة 9.30 صباحًا، حتى 1.30 ظهرا، في جميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع صرف معاشات مايو 2022، قبل أعياد المصريين، للتسهيل على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى

أصدر محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، تعليمات لكل مديري وموظفي فروع البنك، بالعلمل على تغذية ماكينات الصراف الآلي «atm»، بالحدود القصوى من النقدية، بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

إتاحة صرف معاش مايو عبر فوري

أشار عشماوي، في بيان، إلى أنه سيتم إتاحة خدمة صرف معاش مايو 2022، من خلال منافذ شركة فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحا أنها تشمل أكثرمن 200 ألف منفذ للبيع المعتمد، بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع «فوري بلس».