موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن

يرغب العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية في معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2022، والذي سوف يتغير بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف معاشات شهر مايو 2022، قبل أعياد المصريين «عيد الفطر المبارك - عيد القيامة المجيد»، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بموعد صرف معاشات شهر مايو.

بالتفاصيل.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

تبدأ منافذ الصرف والبنوك والبريد في صرف معاشات شهر مايو 2022، لنحو 10 ملايين و700 ألف مواطن، بدءا من يوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2022، بتكلفة 24 مليار جنيه شهريا، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن توجيهات الرئيس جاءت للتيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2022

وتزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات شهر مايو 2022، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، اليوم، أن صرف المعاشات سيكون من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو صرف المعاشات من خلال المحافظ الالكترونية، لافتة إلى أنه تم التبكير في الصرف بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

زيادة قيم المعاشات بنسبة 13%

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13%، على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بـ3 أشهر، مشيرا إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تحويل البطاقات القديمة

وناشدت التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات المستهدفين في المرحلة الثانية لتحويل بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية القديمة إلى بطاقات ميزة، مجانا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية المخصصة لهذه المحافظات تنتهي آخر أبريل 2022، وتشمل المنيا، كفر الشيخ، الفيوم، محافظة دمياط، محافظة المنوفية، القليوبية، محافظة قنا، بني سويف».

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعي، تزامنا مع صرف معاشات مايو 2022، أن صرف المعاشات سيكون متاحا من فروع البنك المختلفة المنتشرة في كل محافظات مصر.