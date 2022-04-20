سوهاج اليوم: حريق شارع أسيوط و7 قتلى ومصابين في 24 ساعة

ساعات عصيبة عاشتها محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، حيث شهدت المحافظة فى الساعات الأولى من الصباح اشتعال حريق هائل في شارع «أسيوط - سوهاج»، تطلب الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

حريق شارع «أسيوط - سوهاج»

اشتعلت النيران فى حوش بطريق «أسيوط - سوهاج»، ليخلف الحريق وراءه احتراق الحوش بالكامل، و4 مطابخ خاصة بأربع شقق سكنية في عقار مجاور للأرض، ودلت التحريات المبدئية أن سبب الحريق «عقب سيجارة» مشتعل ألقاه أحد المارة، ليشتعل في القمامة المتجمعة بالحوش، وينتقل إلى أشجار النخيل المنزرعة بالأرض، وتطايرت النيران على العقار المجاور، وبدأت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

مراهق يطعن طالباً اصطدم به خطأ في الشارع

وأصيب طالب يُدعى «محمد»، في العشرينيات من عمره، بطعنة نافذة في الظهر، بسلاح أبيض «مطواة»، نتيجة لمشاداة كلامية تطورت لمشاجرة مع طالب بالمرحلة الإعدادية، كان قد اصطدم به بالخطأ، عقب أداء صلاة التراويح بحي شرق بسوهاج، قام على أثرها الطالب المراهق بطعن الطالب الشاب بـ«مطواة» كانت بحوزته.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم بحي الكوثر

ووقع حادث تصادم بدائرة حي الكوثر، نتج عنها وفاة شاب عشريني، وإصابة آخر، عندما اصطدم سائق سيارة نقل بقائد دراجة بخارية، عقب اختلال عجلة القيادة في يده، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، ولفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه.

مصرع طفل غرقاً بالمراغة سقط فى الترعة بدراجته

ولقي طفل يُدعى «عبد الله» مصرعه غرقاً داخل الترعة المجاورة لمنزله بدائرة مركز المراغة، حيث سقط في الترعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بجانبها، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه، وتم انتشال جثته، ونقلت إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

إصابة مندوب مبيعات بحادث وسقوط السيارة بالترعة

كما أصيب مندوب مبيعات بمركز جهينة، اصطدمت به سيارة ملاكي أثناء استقلالة دراجة بخارية، وأدى الحادث إلى سقوط السيارة بالترعة المجاورة لموقع الحادث.

نجاة طفل بمركز ساقلتة من لدغة ثعبان

ووصل الطفل «محمد»، من مركز ساقلتة إلى مستشفى سوهاج العام، مصاباً بإعياء وتسارع ضربات القلب، ليتبين تعرضه للدغة ثعبان، وتم إسعافه داخل وحدة الطوارئ بمستشفى سوهاج العام.