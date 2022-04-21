إسلام إبراهيم: طول ما أنت ناجح هتقابل ناس تضايقك وتهاجمك

قال الفنان الشاب إسلام إبراهيم، إن رحلته الفنية بدأت عندما جاء من دمياط إلى القاهرة، وبدأ الدراسة في مركز الإبداع الفني مع الفنان خالد جلال، متابعا: «الموهبة هي اللي كانت بتحركني طول الوقت، دي ضهري وسندي في المجال».

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره ببرنامج «على اللوكيشن» مع شريف الليثي، عبر «راديو هيتس»، أنه طوال رحلته الفنية، ينظر إلى هدفه دائما، ويطور من نفسه: «بنزيني في رحلتي، هو إني باصص على هدفي طول الوقت، وبشتغل على نفسي، وعندي أمل إن في حاجة حلوة هتحصل، واتعلمت من الأستاذ خالد جلال، حاجات كتير جدًا».

طارق الجنايني سر شهرة إسلام إبراهيم

أضاف إسلام إبراهيم: «طارق الجنايني منتج برنامج SNL، شاف عرض (بعد الليل)، وبعدها خدني البرنامج، والبرنامج هو اللي عرّف الناس بيا»، متابعا: «لو الطريق مقفول بدعي ربنا، وبعمل حاجة تبسطني، علشان أكون قوي، ولازم تكون مؤمن بنفسك، علشان توصل للحاجة الأحسن، ولازم تكون راضي باللي عندك».

توقعاته لـ مسلسل راجعين يا هوى

أول عمل درامي شارك فيه الفنان الشاب، كان مسلسل «ريّح المدام»، وثاني نقلة في حياته كانت دور «تيسير» في مسلسل «طلعت روحي»، أما مسلسل «بـ100 وش»، كان بمثابة النقلة الكبرى في مسيرته الفنية: «بسببه عملت مسلسل (نجيب زاهي زركش) مع الأستاذ يحيي الفخراني، وبعمل مسلسل اسمه (مالوش رجلين) مع الأستاذة مريم أبو عوف، ومسلسل راجعين يا هوى، أعتقد أنه هيبقي نقلة مهمة بالنسبة ليا».

واختتم الفنان إسلام إبراهيم، قائلا: «طول ما أنت ناجح، هتلاقي ناس كتير تضايقك، وهتلاقي مشاكل وضغط عصبي فظيع، ولما بلاقي هجوم بعرف إني ماشي صح، أما الحاجات اللي ممكن تعطلني في الطريق، إن حد من أهلي يبقي تعبان».