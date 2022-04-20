ناقد فني يشيد بدور إسلام إبراهيم في راجعين يا هوى: مفاجأة جميلة

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، بأداء الفنان إسلام إبراهيم، في مسلسل راجعين يا هوى، إذ يُجسد دور المُحامي رؤوف، قائلًا: «مفاجأة جميلة».

شخصية إسلام بها خبث ونفاق ووصولية

كتب محمود عبد الشكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «شخصية إسلام إبراهيم ليست سهلة، فيها خبث ونفاق ووصولية، ونعومة فى اقتناص الفرص، وتوظيفها لصالحه، المهم أن يستفيد، حتى لو كانت الاستفادة قليلة، وهو أيضا محام شاطر، يفهم تمامًا ثغرات القانون، ويعرف كيف يوظفها في معاركه الخاصة».

إسلام إبراهيم قدّم شخصية المحامي بتفاصيل مدهشة

وقال محمود عبد الشكور، «النموذج موجود، ولكن إسلام إبراهيم قدمه بتفاصيل مدهشة، ونجح في أن يقدم مشاهد ظريفة، دون خروج عن طبيعة الشخصية الحذرة والذكية والسمجة أيضا، هذا نصاب يمارس المحاماة بصفاقة وجرأة يحسد عليها، عينه قوية لأنه يعرف كيف يحتفظ بالأوراق الرابحة، ومشهد رده على بليغ بثبات بعد محاولة اغتيال الأخير، تكشف لنا على شخصية رؤوف الخطيرة، أداء إسلام في المشهد قوى ومتماسك، عيناه لا تطرفان، وصوته ثابت، هذا الرجل شرير ومؤذي جدا، لكن بأقصى درجات النعومة».

وأضاف الناقد الفني، قائلًا: «أتمنى أن يؤدي نجاح إسلام في هذه الشخصية إلى تفكير المخرجين إسناد أدوار متنوعة تكافيء موهبته، مع التسليم أيضا بأنه كوميديان مميز».

يذكر أنّ مسلسل راجعين يا هوى، يُعرض عبر قناة «DMC» في الساعة 9.25 مساءً بتوقيت القاهرة، أما حسب موعد المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 10.25 مساءً.