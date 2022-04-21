تعاون بين البورصة وتنمية التجارة الداخلية لتسهيل إجراءات الشركات

اتصالا مع جهود إدارة البورصة المصرية لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات.

إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات

واتفقت إدارة البورصة مع الجهاز على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري.

تسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة

ونظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية، أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشورا عاما لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.

تحسين بيئة الأعمال

وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.

مؤشرات البورصة ترتفع

وتتداول مؤشرات البورصة المصرية، في الوقت الحالي على ارتفاعات جماعية، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاع نسبته 1.28% إلى مستوى 10578 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، ارتفاع بنحو 4.75% عند مستوى 1831.82 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 3.85%، إلى مستوى 2769.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.89% عند مستوى 1829.92 نقطة.