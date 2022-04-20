تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و«السوقي» يخسر 4 ملايين جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في أداء مؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 1.71% عند مستوى 10444.76 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.21% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1748.7 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2667.04 نقطة بارتفاع نسبته 0.56%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.33%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.33%، ليغلق الجلسة عند 1796.03 نقطة، وبلغت قيم التداولات 579.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 189.4 مليون سهم، وتنفيذ 25550 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهمًا، إذ ارتفع 74 سهمًا، وانخفض 39، واستقر 75 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 680.279 مليار جنيه، بخسائر 4 ملايين جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب إلى الشراء بصافي 17 مليون جنيه للعرب، و10.5 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، بصافي 6.5 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» فشل في الحفاظ على الدعم الرئيسي بعد إغلاقه على تراجع، بضغط من الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، بينما استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 10400 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، يستعيد المؤشر الرئيسي مستوى 10600 مرة أخرى مدفوعا بصعود الأسهم القيادية.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1760 نقطة

وتابع عيد فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أنه نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء، بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء، متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1760 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 1800 نقطة.