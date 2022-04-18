تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

شهدت منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين في البورصة المصرية، تباينا في أداء المؤشرات، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29% إلى مستوى 10677.37 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.28%، عند مستوى 1690.57 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.29%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.29%، بحلول منتصف تداولات الجلسة عند مستوى 2610.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.40% عند مستوى 1789.09 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداولات نحو 280 مليون جنيه، من خلال التداول على 127.9 مليون سهم عبر تنفيذ 14538 صفقة، فيما جرى التداول على 174 سهما، ارتفع 52 منها، فيما انخفض 36 سهما واستقر 86 دون تغيير.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 1.1 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 683.151 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10700 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11000 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 10700 نقطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، يستهدف بهذا الاداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1700 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع قرب مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني، فقد يتجه إلى اختبار مستوى دعم الرئيسي وهو 1600 نقطة.