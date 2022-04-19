مؤشرات البورصة تستهل التعاملات على تراجع «الرئيسي» بنسبة 1.34%

شهدت بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء في البورصة المصرية، تراجع في أداء المؤشرات، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.34% إلى مستوى 10581.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.07%، عند مستوى 1694.6 نقطة.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.18%

وتراجع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.18%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2613.22 نقطة، كما هبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.15% عند مستوى 1789.54 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداولات نحو 107.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 31.9 مليون سهم عبر تنفيذ 4842 صفقة، فيما جرى التداول على 147 سهما، ارتفع 32 منها، فيما انخفض 10 أسهم واستقر 105 دون تغيير.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي بالبورصة، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 3 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 681.722 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10500 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، تراجع في بداية تعاملات الجلسة، متأثراً باتجاه المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية، ليفقد مستوى الدعم الرئيسي 10600 نقطة، وبهذا الأداء يستدف المؤشر مستوى دعم 10500 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 10700 نقطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1700 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يدفعه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني 1760 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 1660 نقطة.