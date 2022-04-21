مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19.. ظهور خاص للفنان هشام ماجد

أحداث جديدة ومثيرة شهدها مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19، ويدور العمل في إطار تشويقي كوميدي، وشهدت الحلقات الماضية وجود «جلال» مع «سلمى» و«روقة» في منزل واحد، حيث تحاول الأخيرة باستمرار التفرقة بينهم، خاصة أنّ «جلال» تزوجها رغما عنه.

الحلقة 19 من مسلسل مكتوب عليا

وظهرت كلمة «خيانة» لـ«جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني، فيشك أولا في «روقة» ليجدها تصلي ويظلمها، ثم يشك في «سلمي» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، وظل يبحث عن الذي خانه، حتى جاء لها «دليفري بيتزا»، ثم يخرج من جديد، ويأتي شخص آخر بسيارته ويدخل إلى الفيلا.

ظهور خاص لـ هشام ماجد

وشهدت الحلقة ظهورا خاصا لـ الفنان هشام ماجد، حيث يجسد دور طبيب، للكشف على أكرم حسني.

موعد الحلقة الجديدة من مكتوب عليا

الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا تُعرض في الساعة 6.45 مساءً على قناة dmc، وذلك بعد أذان المغرب.