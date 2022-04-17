مدير «مثلث ماسبيرو»: نسبة الإنجاز بلغت 90% والآن في مرحلة ترقيم الوحدات

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن منطقة مثلث ماسبيرو، كانت منطقة عشوائية من الطبقة الثانية، ولموقعها المتميز على شارع 26 يوليو، بمنطقة وسط البلد، اختيرت ضمن المناطق العشوائية الأولى، لتطويرها، وتوفير سكن بديل آمن لسكان المنطقة.

يجرى العمل حاليا خلال مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع

وأشار مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 90%، ويجرى العمل حاليا، خلال مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع.

وأوضح «سليم»، أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأخيرة للتشيبطات، التى تمثل نسبة 10%، سيتم تسليم وحدات الإسكان البديل، للسكان، من خلال محافطة القاهرة، لكونها المسؤولة عن توزيع الوحدات، وفقا للعقود المبرمة مع السكان، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقب عقب تطويرها.

توفير محلات تجارية بالدور الأرضي للمشروع وجراجات بالبدروم

وأكد مدير تنفيذ المشروع، أن وحدات الإسكان البديل، سيتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب، وبها كافة المرافق، بالإضافة إلى توفير أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محلات تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

وأضاف «سليم»، أن المشروع يضم برجين للسكن البديل، ويتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقا، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

كما يضم المشروع، برجا إداريا، وبرجا سكنيا استثماريا، والذي يضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو، وفقا لـ«سليم».

موضحا أن البرج الإداري، يتكون من 15 طابقا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري يضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقا.

وأكد مدير تنفيذ المشروع، أنه حاليا يجرى إعداد أرقام الوحدات السكنية، وإبلاغ محافطة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كى تقوم بتوزيع الوحدات للسكان المستحقين.

كما أشار «سليم» إلى أنّ المطور العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، هو المسؤول عن طرح وبيع الوحدات الإدارية والوحدات السكنية الاستثمارية، وتم البدأ فا وضع خطة لطرح تلك الوحدات، وتحديد سعر المتر المسطح سواء للوحدات الإدارية أو السكنية الاستثمارية.