قبل التسليم.. آخر تطورات مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو «فيديو»

قال مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، المهندس نسيم سليم، إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 90%، ويجري العمل حاليًا، خلال مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع، وفور الانتهاء من التشطيبات، سيتم تسليم الوحدات للسكان المستحقين، بواسطة محافظة القاهرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو، وفقا لتصريحات المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لـ«الوطن».

آخر تطورات مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو

- بلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو 90%.

- يجري العمل حاليًا في مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع بنسبة 10%.

- فور الانتهاء من التشطيبات، سيتم تسليم وحدات الإسكان البديل، للسكان، من خلال محافطة القاهرة، وفقا للعقود المبرمة مع السكان، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها.

- وحدات الإسكان البديل، سيتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب، وبها كافة المرافق.

- يضم مشروع الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محلات تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

- يضم مشروع الإسكان البديل، برجين، ويتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

- كما يضم المشروع، برجًا إداريًا، وبرجًا سكنيًا استثماريًا، والذي يضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو.

- يضم المشروع أيضًا البرج الإداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري يضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.

- يجري حاليًا إعداد أرقام الوحدات السكنية، وإبلاغ محافطة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كى تقوم بتوزيع الوحدات للسكان المستحقين.

- تم البدأ في وضع خطة لطرح تلك الوحدات، وتحديد سعر المتر المسطح سواء للوحدات الإدارية أو السكنية الاستثمارية.

- المطور العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، هو المسؤول عن طرح وبيع الوحدات الإدارية والوحدات السكنية الاستثمارية.