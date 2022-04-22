درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-4-2022 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك ما بين 3-4 درجات على جميع محافظات الجمهورية، وبشكل متفاوت بين محافظات شمال وجنوب البلاد ومحافظات مصر الوسطي.

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، تسجل 24 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 27 درجة على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 29 درجة على القاهرة الكبري والوجه البحري، و31 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد التي تشهد طقسا مائلا للحرارة، وتسجل 37 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

وأشارت «الأرصاد»، مع بداية ساعات الليل أن تتراوح درجات الحرارة الصغري، ما بين 14-21 درجة على جميع مدن الجمهورية، وبشكل متفاوت بين شمال وجنوب البلاد، ليسود طقسا باردا على القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والوجه البحري، ولطيفا على محافظات شمال الصعيد، ومعتدلا الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 29-15

الإسكندرية 24-14

وادي النطرون 28-18

طنطا 27-13

شبين الكوم 27-15

دمنهور 26-14

بلطيم 22-13

مطروح 23-13

السلوم 23-14

سيوة 29-12

بورسعيد 23-15

دمياط 24-14

الزقازيق 27-14

المنصورة 28-13

الإسماعيلية 30-14

السويس 29-14

العريش 22-13

رفح 21-13

رأس سدر 28-15

نخل 27-13

نويبع 32-20

طابا 33-20

كاترين 27-12

الطور 27-20

شرم الشيخ 33-21

الغردقة 30-20

مرسى علم 33-21

الفيوم 31-14

بني سويف 32-14

المنيا 31-14

أسيوط 30-15

سوهاج 34-17

قنا 36-18

الأقصر 36-19

أسوان37-21

إدفو 37-20

أبو سمبل 36-21

الوادي الجديد 34-18

شلاتين 31-18

أبو رماد 30-19

حلايب 29-19

رأس حدربة 30-20