حالة الطقس اليوم في البحيرة.. رياح محملة بالأتربة والعظمى 26 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم، طقس معتدل مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسط هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة علي شتى المدن والمراكز، وجاء ذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود البلاد طقس غير مستقر مع نشاط لحركة الرياح.

طقس غير مستقر في البحيرة

وشهدت البحيرة الأيام الماضية، طقسا غير مستقر، حيث ارتفعت درجات الحرارة في بعض الأيام مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة، وعاودت درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في بيانها، من ارتداء الملابس الخفيفة، لا سيما أن الطقس يشهد تقلبات جوية وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال على مختلف محافظات الجمهورية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس معتدل نهاراً، مائلا للبرودة ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت أن اليوم يشهد نشاطا للرياح، وفرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.