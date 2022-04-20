حالة الطقس غدًا الخميس 21-4-2022 في مصر.. ربيعي معتدل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ووسط سيناء.

طقس يوم الخميس 21 أبريل 2022

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون حارا على كل من محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر، ومائلا للحرارة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومائلً للبرودة على شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب الصعيد.

كما أكدت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غائم جزئيًا على جميع محافظات شمال البلاد وحتى وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، على جميع المحافظات عدا جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 26-14

الإسكندرية 22-14

وادي النطرون24-15

طنطا 26-13

شبين الكوم 26-14

دمنهور 24-14

بلطيم 20-13

مطروح 21-13

السلوم 23-14

سيوة 25-12

بورسعيد 21-15

دمياط 22-14

الزقازيق 26-14

المنصورة 25-13

الإسماعيلية 27-14

السويس 26-14

العريش 22-13

رفح 21-13

رأس سدر 26-15

نخل 25-13

نويبع 28-20

طابا 27-20

كاترين 26-12

الطور 27-20

شرم الشيخ 30-21

الغردقة 30-20

مرسى علم 29-21

الفيوم 26-14

بني سويف 27-14

المنيا 29-16

أسيوط 29-15

سوهاج 30-17

قنا 31-18

الأقصر 33-19

أسوان34-19

إدفو 34-20

أبو سمبل 33-21

الوادي الجديد 32-18

شلاتين 31-18

أبو رماد 30-19

حلايب 28-19

رأس حدربة 27-20